BM'den bağımsızlık referandumuna ilişkin açıklama

Irak Kürt Bögesel Yönetimi'nin (IKBY) dünyanın tepkisine rağmen düzenlediği referandum oylaması ile ilgili Birleşmiş Milletler açıklama yaptı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasında öne çıkan bütün sorunların "diyalog ve uzlaşı" yoluyla çözülmesi gerektiğini yineleyerek, "Genel Sekreter, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bugün düzenlediği referandumun bölgeyi istikrarsızlaştırma potansiyelinden endişe duyuyor." açıklamasında bulundu.