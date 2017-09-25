Oylama sona erdi referandum sonuçları ne oldu

Irak'ta yapılan bağımsızlık referandumunda oy verme işlemleri sonuçlandı. Seçim sonuçları saat 21.00 itibariyle açıklanacak

Erbil'de 1 milyon 200.000, Süleymaniye'de 1 milyon 280.000, Kerkük'te 750.000, Duhok'ta 800.000, Musul’da ise 750.000 seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Oy verme işlemi 18.00'de sona erdi, kesin olmayan sonuçların 21.00 civarı açıklanması bekleniyor.Öte yandan Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi'nin başını çektiği bazı Türkmen gruplar seçimleri boykot ediyor.

12 BİN NOKTADA OY VERİLDİ

7 bini IKBY içinde, 5 bini de tartışmalı bölgelerde olmak üzere 12 bin noktada kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi tamamlandı.

HANGİ ÜLKE REFERANDUMU DESTEKLİYOR

Tüm dünya bağımsızlık referandumuna tepki gösterirken açıkça destek veren tek ülke ise İsrail.