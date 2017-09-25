25/09/2017 20:47


Oylama sona erdi referandum sonuçları ne oldu

referandum oylaması

Irak'ta yapılan bağımsızlık referandumunda oy verme işlemleri sonuçlandı. Seçim sonuçları saat 21.00 itibariyle açıklanacak

Erbil'de 1 milyon 200.000, Süleymaniye'de 1 milyon 280.000, Kerkük'te 750.000, Duhok'ta 800.000, Musul’da ise 750.000 seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Oy verme işlemi 18.00'de sona erdi, kesin olmayan sonuçların 21.00 civarı açıklanması bekleniyor.Öte yandan Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi'nin başını çektiği bazı Türkmen gruplar seçimleri boykot ediyor.

12 BİN NOKTADA OY VERİLDİ

7 bini IKBY içinde, 5 bini de tartışmalı bölgelerde olmak üzere 12 bin noktada kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi tamamlandı.

HANGİ ÜLKE REFERANDUMU DESTEKLİYOR

Tüm dünya bağımsızlık referandumuna tepki gösterirken açıkça destek veren tek ülke ise İsrail.

 

 


RTÜK
RTÜK o kanalları TÜRKSAT'tan çıkaracak
Hakan Hepcan
Ve Hakan Hepcan hakkında karar verildi
Naim Süleymanoğlu
Milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili üzen gelişme
Abdulkadir Yüksel
AK Partili milletvekili hayatını kaybetti
birleşmiş milletler
BM'den bağımsızlık referandumuna ilişkin açıklama
İlgili Haberler
birleşmiş milletler

BM'den bağımsızlık referandumuna ilişkin açıklama

Mısırlı Eman Ahmed

Dünyanın en şişman kadınıydı hayatını kaybetti

İran

İran sınır kapılarını IKBY'ye kapattı

Neçirvan Barzani

Neçirvan Barzani 'Bu referandum Türkiye'ye asla bir tehdit değil'

Son Dakika Haberleri
RTÜK

RTÜK o kanalları TÜRKSAT'tan çıkaracak

Hakan Hepcan

Ve Hakan Hepcan hakkında karar verildi

Naim Süleymanoğlu

Milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili üzen gelişme

Abdulkadir Yüksel

AK Partili milletvekili hayatını kaybetti

 Yazarlarımız
necdet sivasli gel de trump a guven

Gel de Trump’a güven…

Necdet Sivaslı ...

Devam