25/09/2017 16:05


Dünyanın en şişman kadınıydı hayatını kaybetti

Mısırlı Eman Ahmed

Dünyanın en şişman kadını olan Mısırlı Eman Ahmed kiloya bağlı hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi

Abu Dhabide br hastanede tedavi gören, dünyanın en kilolu kadını Mısırlı Eman Ahmed, sabah saatlerinde kilosuna bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetti.

Bir hastane yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre, tedavi süreci boyunca fiziksel ve duygusal süreci iyiye giden Ahmedin durumu, farklı dallardan 20 ayrı doktorun müşahedesi altında olmasına rağmen, son birkaç gündür kilosuna bağlı olarak yaşadığı böbrek yetmezliği ve kalp sorunları sebebiyle kötüye gitmişti.

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