25/09/2017 12:40


İran sınır kapılarını IKBY'ye kapattı

İran

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre IKBY'ye sınır kapıları kapatıldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi konuyla ilgili, "Irak devletinin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Irak devletinin talebi üzerine hava sahamızı ve kara sınırlarımızı IKBY'ye kapattık." açıklamasında bulundu.

Kasımi, İran'ın bundan sonraki adımlarının ne olacağı yönündeki soruya, "Bu konuda daha sonra açıklama yapılacaktır." karşılığını verdi.  İran Ulusal Güvenlik Yüksek Şurası Sözcüsü Keyvan Husrevi, dün İran hava sahasının IKBY'ye kapandığını duyurmuştu.


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