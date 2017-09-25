25/09/2017 10:19


Barzani oy vermek için sandık başına gitti

Barzani

Irak'ın Kuzeyinde bağımsız bir Kürt devleti kurmak isteyen Mesut Barzani referandum için oy verme işlemini tamamladı

Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani Türkiye saati ile saat 08.30 sıralarında karargâhının bulunduğu Selahaddin kentinde oy kullandı. Mesut Barzani’den sonra oğlu Güvenlik Konseyi Müsteşarı Mesrur Barzani de aynı sandığa gelerek oy kullandı. Barzani ve oğlu gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadan seçim merkezinden ayrıldı.


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