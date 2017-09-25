25/09/2017 08:53


Rus Korgeneral IŞİD operasyonunda hayatını kaybetti

Valeriy Asapov

Rusya Savunma Bakanlığı, Deyrizor kasabasının terör örgütü IŞİD'den temizlenmesi için başlatılan operasyonlarda Rus Korgeneral Valeriy Asapov'un hayatını kaybettiğini duyurdu

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Korgeneral Valeriy Asapov’un Rus askeri danışman olarak görev yaptığı Deyrizor kasabasındaki Suriye ordu birlikleri karargahında hayatını kaybettiği bildirildi. Karargahın DEAŞ militanları tarafından topçu ateşine tutulduğunda hayatını kaybeden birkaç kişi arasında Asapov’un da bulunduğu söylendi.


Valeriy Asapov
Rus Korgeneral IŞİD operasyonunda hayatını kaybetti
deprem haberleri
Deprem uzmanından korkutan açıklama 'Daha şiddetlisi gelecek'
hava harekatı
TSK Irak'ın kuzeyindeki teröristlere bomba yağdırdı
Meral Akşener
Meral Akşener'den hükümete referandum göndermesi
kuzey ırak
Bağımsızlık referandumu için oy verme işlemleri başladı
İlgili Haberler
abd kilise saldırı

ABD'de kiliseye silahlı saldırı ölü ve yaralılar var

Merkel

Merkel'den seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama

almanya seçimler

Almanya'daki seçimlerde ilk sonuçlar nasıl

abd kuzey kore

Flaş ABD savaş uçakları Kuzey Kore'nin doğusunda uçtu

Son Dakika Haberleri
deprem haberleri

Deprem uzmanından korkutan açıklama 'Daha şiddetlisi gelecek'

hava harekatı

TSK Irak'ın kuzeyindeki teröristlere bomba yağdırdı

Meral Akşener

Meral Akşener'den hükümete referandum göndermesi

kuzey ırak

Bağımsızlık referandumu için oy verme işlemleri başladı

 Yazarlarımız
mustafa oz

Yap boz tahtası

Bir iş yaparken sadece kendi fikirlerinle hareket edersen hata yapma şansın devamlı vardır.Her insan her şeyi bilemez.Benim en çok bildiğim hiç bir şey bilmediğim demiştir ...

Devam