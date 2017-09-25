25/09/2017 08:53
Rus Korgeneral IŞİD operasyonunda hayatını kaybetti
Rusya Savunma Bakanlığı, Deyrizor kasabasının terör örgütü IŞİD'den temizlenmesi için başlatılan operasyonlarda Rus Korgeneral Valeriy Asapov'un hayatını kaybettiğini duyurdu
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Korgeneral Valeriy Asapov’un Rus askeri danışman olarak görev yaptığı Deyrizor kasabasındaki Suriye ordu birlikleri karargahında hayatını kaybettiği bildirildi. Karargahın DEAŞ militanları tarafından topçu ateşine tutulduğunda hayatını kaybeden birkaç kişi arasında Asapov’un da bulunduğu söylendi.