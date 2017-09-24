24/09/2017 21:48


ABD'de kiliseye silahlı saldırı ölü ve yaralılar var

abd kilise saldırı

ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir kiliseye silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı

Nashville eyaletindeki Burnette Şapel İsa Kilisesi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı doğrulayan polis yetkilileri, olayda yaralanan 6 ila 8 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.Fox News'e konuşan bir yetkili, olayda 1 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.Saldırı sonucunda yaralanan 1 kişi ise hayatını kaybetti.

 

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