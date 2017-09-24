24/09/2017 21:38


Merkel'den seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama

Merkel

Almanya'da yapılan genel seçim sonuçlarına göre seçimi kazanan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) oldu

Angela Merkel yaptığı açıklamada CDU’nun Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada, kendilerine güvenen seçmenlere teşekkür etti.Partililer tarafından coşkuyla karşılanan Merkel, seçimden daha iyi bir sonuç almayı dilediklerini belirterek, "Seçim kampanyamızın stratejik hedeflerine ulaşmaktan dolayı mutluyum. CDU ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) olarak en güçlü birliğiz. Hükümeti kurma görevimiz var. Bize rağmen bir hükümet kurulamaz." diye konuştu.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin 12 yıl iktidarda bulunmasının ardından bu sonucu almasının normal olmadığını savunan Merkel, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin meclise girmesiyle yeni bir görevle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Merkel, AfD'nin meclise girmesiyle ilgili, "Bu konuda kapsamlı bir analiz yapacağız. Çünkü, AfD’ye giden seçmenleri tekrar kazanmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Almanya'daki sorunları çözüme ulaştıracaklarını savunan Merkel, gelecekteki hedeflerinin refah sağlamak, Avrupa Birliği’ni (AB) bir arada tutmak, yasa dışı göçle mücadele etmek ve iç güvenlik olduğunu ifade etti.


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