Almanya'daki seçimlerde ilk sonuçlar nasıl
Almanya'da seçim sandıklarının kapanmasının ardından alınan sonuçlara göre Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokratlar Partisi (CDU) yüzde 32.5 oy aldı
Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ise yüzde 21 oy oranı ile ikinci parti olurken, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi ise yüzde 13.5 oyla üçüncü parti oldu. Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) muhalefette kalacağını açıkladı. SPD Genel Başkanı Martin Schulz, partisinin başında kalacağını ve Sosyal Demokrat Parti'ye muhalefette liderlik edeceğini söyledi.