Kuzey Kore liderinden Trump'a yönelik sert açıklamalar

Kuzey Kore lideri ile ABD Başkanı Trump arasında gerginlik sürüyor. Son olarak Kim Jong-un, Trump hakkında çok sert ifadeler kullandı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un devlet televizyonundan, Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kendisine karşı sarf ettiği ifadeler üzerine "Trump'ın akli dengesi bozuk. ABD'yi ateşle terbiye edeceğim" diye karşılık verdi. Jong-un, Trump'ın ifadelerinin kendisini korkutmayacağını belirterek, füze denemelerini yeniden başlatacağını bildirdi.

Öte yandan Trump, Kuzey Kore'nin nükleer füze programı tehdidine karşı ülkeye ek yaptırımlar getirecek bir kararnameye imza atmasının ardından, "Çin Merkez Bankası ve ona bağlı diğer bankalar, Kuzey Kore ile iş ilişkilerini askıya alıyor. Bu, bana az önce rapor edildi" açıklamasını yapmıştı