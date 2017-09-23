23/09/2017 08:51


Barzani Erbil'de konuştu 'Referandumu asla ertelemeyeceğiz'

Barzani

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkanı Mesud Barzani 25 Eylül'de yapılması planlanan referandumun ertelenmeyeceğini duyurdu

Mesud Barzani, "Üzerimizde (referandumu) ertelememiz, Bağdat'la diyaloğu sürdürmemiz için baskı var. Başarısızlıkla sonuçlanan bir tecrübeyi yeniden deneyimlemeyeceğiz" dedi.Barzani, Bağdat yönetimi ile referandumdan sonra diyaloğa hazır olacaklarını söyledi.

"Burada bağımsız bir Kürdistan'a 'Evet' demek için toplandık" diye konuşan Barzani, Iraklı yetkilileri "Kürdistan halkının haklarını reddetmekle" suçladı. Barzani, "Ne sınırları çizeceğiz, ne de bölgelere statükoyu empoze edeceğiz. Irak ordusu ve uluslararası koalisyonla işbirliği yapmaya hazırız" dedi ancak gerekirse bedel ödemeye hazır olduklarını da söyledi. IKBY Başkanı "Bağımsızlık için, ödenmesi gereken bedeli ödemeliyiz, çünkü özgürlüğü boyun eğmeye ya da baskıya tercih ediyoruz" diye konuştu.

 

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