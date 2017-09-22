22/09/2017 15:11


Flaş öğrenciler Barcelona Üniversitesini işgal etti

barcelona

1 Ekim Pazar günü yapılması planlanan referandum öncesinde çok sayıda öğrenci Barcelona Üniversitesini işgal etti

Öğrenciler bir yandan referandum ve Katalonya'yla ilgili sloganlar atarken birkaç gün önce tutuklanan 14 Katalan politikacının da serbest bırakılmasını istiyor.İspanya hükümeti Katalonya özerk yönetiminin 1 Ekim'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuna karşı çıkıyor.Çarşamba günü İspanyol polisinin Katalan hükümet binalarına yaptığı baskınla Ekonomi Bakan Yardımcısı Jose Maria Jove dahil olmak üzere 12 kişiyi gözaltına almasının ardından Barselona'da başlayan protestolar devam ediyor.

Katalonya özerk yönetiminin lider Carles Puigdemont bir video mesaj yayınlayarak bağımsızlık referandumunun tüm yasal engellere ve polis operasyonlarına karşın 1 Ekim'de yapılacağını söyledi.

Madrid yönetimi ise Katalan yetkilileri 'yasadışı' ilan edilen referandumdan vazgeçmeye çağırıyor. 


uber taksi
Uber taksi Londra'da yasaklandı
yoğun bakımda sigara
Türkiye'nin tepkisini çeken görüntüler hakkında flaş gelişme
barcelona
Flaş öğrenciler Barcelona Üniversitesini işgal etti
Arakan
Arakan'da çekilen fotoğraf dünyayı sarstı
Kıraç
Kıraç’ın ‘Kerkük Zindanı’ klibi izlenme rekoru kırıyor
İlgili Haberler
uber taksi

Uber taksi Londra'da yasaklandı

Arakan

Arakan'da çekilen fotoğraf dünyayı sarstı

Kim Jong-un

Kim Jong-un'dan Donald Trump'a 'Bedelini ödeyeceksin'

göçmen teknesi

Göçmenleri taşıyan tekne battı çok sayıda kayıp var

Son Dakika Haberleri
yoğun bakımda sigara

Türkiye'nin tepkisini çeken görüntüler hakkında flaş gelişme

Kıraç

Kıraç’ın ‘Kerkük Zindanı’ klibi izlenme rekoru kırıyor

üniversite öğrencisi

Eğitimli gençler Türkiye dışında bir ülkede hayat kurmak istiyor

İngiltere’de boşanma davaları ile ilgili surec

İngiltere’de Boşanma Davaları

 Yazarlarımız
mustafa oz

Yap boz tahtası

Bir iş yaparken sadece kendi fikirlerinle hareket edersen hata yapma şansın devamlı vardır.Her insan her şeyi bilemez.Benim en çok bildiğim hiç bir şey bilmediğim demiştir ...

Devam