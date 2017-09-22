Arakan'da çekilen fotoğraf dünyayı sarstı

Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet devam ediyor. Reuters muhabirinin çektiği bu fotoğraf dünyayı sarstı

Myanmar’da Arakanlı Müslümanlara yönelik devam eden şiddet olaylarından kaçan Müslümanlar Bangladeş'e sığınıyor. Bangladeş’in Cox’s Bazaar’daki mülteci kampı ise insanlıkdışı bir şekilde çalışmaya devam ediyor.Arakanlı Müslümanlar, bir avuç su ve bir ekmek için birbirlerini ezerken Reuters’ın bölgedeki muhabiri Cathal McNaughton’ın çektiği bir kare dünya kamuoyunun gündemine oturdu. Nehir kenarındaki çamurlu bir toprak parçası üzerinde debelenen çırılçıplak bir bebeği görüntüledi.

Bu fotoğraf karesi akıllara dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan insanlık krizlerinden en çok savunmasız çocukların etkilendiğini gözler önüne seriyor. Suriye’den kaçarak Bodrum sahillerine cansız bedeni vuran Aylan bebek, Suriye’de yaşanan dramın etkisini göstermişti.