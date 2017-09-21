21/09/2017 18:08


Göçmenleri taşıyan tekne battı çok sayıda kayıp var

göçmen teknesi

Libya'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucunda çok sayıda göçmenin kayıp olduğu öğrenildi

Libya'nın Zuvare kentinde göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı, yüzden fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.Libya Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Eyüb Kasım, AA muhabirine, Zuvare kenti yakınlarında seyreden bir göçmen teknesinin yakıtı bitmesi nedeniyle denizin ortasında kalması ve bir süre sonra su alması nedeniyle battığını belirtti.Olayda 30 göçmenin kurtulduğunu kaydeden Kasım, kurtarılanların ifadesine göre yüzden fazla göçmenin de kayıp olduğunu ifade etti.Göçmenlerin Afrika uyruklu olduğunu belirten Kasım, arama çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.


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