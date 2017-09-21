21/09/2017 17:29


ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore'yi kızdıracak açıklama

donald trump

Donald Trump yaptığı açıklamada Kuzey Kore'ye yönelik ekonomik ve askeri anlamda daha fazla yaptırım uygulayacaklarını açıkladı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşmesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım uygulayacağız" dedi.Trump, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "ABD güçlü ve sabırlıdır ama kendini korumak zorunda bırakılırsak Kuzey Kore'yi yok etmekten başka seçeneğimiz kalmaz" demişti.


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