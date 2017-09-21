Meksika'daki depremde can kaybı yükseldi

Meksika'da Salı gecesi meydana gelen 7,1 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 237'ye yükseldi

Depremin meydana geldiği akşamdan bu yana başkent Meksiko'da en az 50 kişinin kurtarıldığı, depremde en az bin 900 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Mexico City'nin güneyindeki Coapa semtinde yer alan Enrique Rebsamen İlkokulunun enkazında ekiplerin 12 yaşındaki bir kızın hareket eden elini gördüğünü ve bu haberin büyük sevince yol açtığı belirtildi. Kız çocuğuna borularla su ve yemek verildiği ve kurtarma çalışmalarının hızlandırıldığı öğrenildi. Aynı okulda 15 ve 16 yaşları arasındaki 11 öğrencinin kurtarıldığı, 21 çocuk ile 4 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.