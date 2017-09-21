21/09/2017 17:01


Meksika'daki depremde can kaybı yükseldi

meksika deprem

Meksika'da Salı gecesi meydana gelen 7,1 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 237'ye yükseldi

Depremin meydana geldiği akşamdan bu yana başkent Meksiko'da en az 50 kişinin kurtarıldığı, depremde en az bin 900 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Mexico City'nin güneyindeki Coapa semtinde yer alan Enrique Rebsamen İlkokulunun enkazında ekiplerin 12 yaşındaki bir kızın hareket eden elini gördüğünü ve bu haberin büyük sevince yol açtığı belirtildi. Kız çocuğuna borularla su ve yemek verildiği ve kurtarma çalışmalarının hızlandırıldığı öğrenildi. Aynı okulda 15 ve 16 yaşları arasındaki 11 öğrencinin kurtarıldığı, 21 çocuk ile 4 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

 

sağlık bakanlığı
Bakanlıktan Ferhat Göçer hakkında önemli açıklama
Fikret Orman
Fikret Orman'dan Ali Palabıyık açıklaması
Adriano
Beşiktaş'ta dev derbi öncesi sakatlık şoku
Nevşin Mengü
Nevşin Mengü Uğur Dündar'ın açıklamasını doğruladı
ferhat göçer
Ferhat Göçer doktorluk hakkında kararını verdi
İlgili Haberler
donald trump

ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore'yi kızdıracak açıklama

Tony Abbott

Avusturalya eski başbakanı saldırıya uğradı sağlık durumu nasıl

meksika deprem

Meksika'da ulusal yas ilan edildi

kuzey kore

Kuzey Kore Trump'ın açıklamasını köpek havlamasına benzetti

Son Dakika Haberleri
sağlık bakanlığı

Bakanlıktan Ferhat Göçer hakkında önemli açıklama

Fikret Orman

Fikret Orman'dan Ali Palabıyık açıklaması

Adriano

Beşiktaş'ta dev derbi öncesi sakatlık şoku

Nevşin Mengü

Nevşin Mengü Uğur Dündar'ın açıklamasını doğruladı

 Yazarlarımız
mustafa oz

Yap boz tahtası

Bir iş yaparken sadece kendi fikirlerinle hareket edersen hata yapma şansın devamlı vardır.Her insan her şeyi bilemez.Benim en çok bildiğim hiç bir şey bilmediğim demiştir ...

Devam