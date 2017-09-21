21/09/2017 16:41
Avusturalya eski başbakanı saldırıya uğradı sağlık durumu nasıl
Avusturalya Eski Başbakanı Tony Abbott, eşinsel evliliklerin yasallaşmasını isteyen bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Abbott saldırıdan hafif yaralı olarak kurtuldu
Eski Başbakan Abbott, saldırıya uğradığını kendisi açıkladı. Tazmanya eyaletinde oteline doğru yürüdüğü sırada saldırıya uğradığını söyleyen Abbott'un hafif yaralandığı ifade edildi. Abbott'a saldırdan kişinin ilk olarak eski başbakanın elini sıkmaya çalıştığı ancak daha sonra hızlı bir şekilde saldırıya geçtiği ifade edildi.