21/09/2017 14:09


Meksika'da ulusal yas ilan edildi

meksika deprem

Geçtiğimiz akşam Meksika'da meydana gelen 7,1 şiddetindeki depremde 200'den fazla kişi can vermişti. Bunun ardından ülkede ulusal yas ilan edildi

Başkent Meksiko'nun güneyindeki Coapa ilçesinde bulunan Enrique Rébsamen İlkokulu'nun sınıflarında depreme yakalanan en az 21 çocuğun ve beş yetişkinin cansız bedenleri çıkarıldı.Meksika Ekonomi Bakanı Aurelio Nuño, 11 kişinin hayatını kurtardıklarını, iki çocuk ve bir yetişkinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Yerel basında ise, ölü sayısının çok daha fazla olduğu bildirildi.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto, hayatını kaybedenler için ülkede üç günlük yas ilan etti.Öte yandan, yıkılan okulun enkazının altındaki bir kızın yaşadığının fark edilmesi, umutları biraz olsun artırdı.Reuters'ın haberine göre, kurtarma ekipleri kızın hareket eden elini görerek yardıma koştu ve enkazın altına uzatılan borularla kıza yemek ve su verildi. Meksikalı yetkililer, kızın kimliğine ilişkin açıklama yapmadı.

 

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