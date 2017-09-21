21/09/2017 10:28


NATO Genel Sekreterinden Türkiye hakkında önemli açıklama

Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alan Türkiye'nin Fransa ve İtalya’dan da benzer sistemleri satın almak için harekete geçtiğini yazdı

Geçtiğimiz akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğini aktaran Stoltenberg, Erdoğan'ın kendisine Fransa ve İtalya'dan Eurosam ortak girişiminin üretimi olan SAMP/T hava savunma sistemlerinin satın alınması için görüşmelere başlandığını aktardığını belirtti.

NATO Genel Sekreteri, “Bu görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkacağına bakalım, belli bir sonuca ulaşmasını umacağız” ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın ‘NATO'ya sadece sözlerle değil, yaptıklarıyla da bağlı olduğunu' vurgulayan Stoltenberg, Türkiye'yi, Irak ve Suriye sınırında bulunduğu stratejik konumu nedeniyle ‘kilit ülke' olarak niteledi.

NATO Genel Sekreteri, “Türkiye ayrıca Afganistan'ın yeniden uluslararası terörizmin yuvası haline gelmesine yönelik çabalarımız çerçevesinde önde gelen ülkelerden biri” diye de konuştu.


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