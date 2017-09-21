Dünya peş peşe sallanıyor işte son depremler

Geçtiğimiz akşam Meksika'da meydana gelen şiddetli depremin ardından bu kez Japonya'da 6,1 büyüklüğünde, Vanuatu'da 6,4 ve Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssünün, Japonya'nın güneydoğusunda Kamaişi kentinin 283 kilometre açığı olduğunu duyurdu. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Avustralya'nın doğusunda bir ada ülkesi olan Vanuatu'da da 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Vanuatu Adaları, Pasifik Okyanusu'nda 'Ateş Çemberi (Ring of Fire)' adı verilen deprem kuşağı üzerinde bulunuyor.

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Java Adası'ndaki Surabaya kentinin 125 kilometre kuzeydoğu açıkları olan yer sarsıntısının 588 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmayan depremle ilgili tsunami uyarısı da yapılmadı.