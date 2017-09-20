Türkiye'den ABD'deki vatandaşlarına önemli uyarı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de bulunan vatandaşlarını Maria Kasırgası'na karşı uyardı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Son 24 saat içerisinde tropik fırtınadan ‘kategori 5’ seviyesine yükselen Maria Kasırgası, Karayipler üzerinden geçerek Puerto Rico ve ABD Virgin Adaları istikametinde ilerlemekte ve karaya vurduğu noktalarda ağır hasar bırakmaktadır. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu kalmadıkça önümüzdeki günlerde söz konusu bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarında fayda bulunmaktadır. Halen söz konusu bölgelerde bulunan vatandaşlarımızın ise, şahsi güvenlikleri açısından her türlü tedbiri almaları, olası gelişmelere hazırlıklı bulunmaları, her koşulda müteyakkız olmaları ve yerel makamların yaptıkları ve yapacakları duyuruları yakından takip etmeleri önem arz etmektedir. Havana, Santo Domingo, Karakas, Vaşington Büyükelçiliklerimiz ile Miami Başkonsolosluğumuz, kasırganın seyrine göre yerel makamlardan aldıkları bilgileri sosyal medya kanallarında güncel olarak paylaşmaktadırlar. Vatandaşlarımıza, yerel makamların ikazlarının yanı sıra söz konusu temsilciliklerimizin duyurularını takip etmeleri tavsiye edilmektedir. Kasırgadan etkilenen vatandaşlarımızın aşağıdaki numaralar ve internet siteleri üzerinden Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezine ve ilgili temsilciliklerimize ulaşmaları mümkündür.'' ifadelerine yer verildi.