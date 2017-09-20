Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara ikinci şok

Ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçan Arakanlı Müslümanlar bu kez sığındıkları Bangladeş'te sel ile mücadele ediyor

Bangladeş'in Cox Bazar kentinin 80 kilometre güneyinde Arakanlı Müslümanlar, kaldıkları alanı sel basması sonucu eşyalarını ve derme çatma çadırlarını kaybetti.Maungdaw'dan Bangladeş'e geçen 34 yaşındaki Raşida Mucib, bölgeyi ziyaret eden AA muhabirine yaptığı açıklamada, Myanmar ordusunun kocasını öldürdüğünü, 3 küçük çocuğuyla Arakan'ı terk ettiğini anlattı.

Kaçarken yanına almayı başardığı az sayıdaki eşyanın da sel sularına kapıldığını söyleyen Raşida, "Arakan'dan buraya ulaşmak için 5 gün yürüdük, şimdi ise her şeyimizi kaybettik." dedi. İçinde bulundukları durumu "ilahi bir sınav" olarak değerlendiren Raşida, çocuklarıyla barınacağı başka bir yer arayacağını kaydetti.67 yaşındaki Salim Hüseyin de durumunu "Ne yapacağımı bilmiyorum." sözleriyle dile getirdi.

Sular altında kalan bölgedeki yüzlerce Arakanlı Müslüman, çocuklarını ve eşyalarını korumak için büyük çaba sarf ederek bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor.