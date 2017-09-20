20/09/2017 17:53


Yemen'deki kolera salgınında can kaybı artıyor

kolera salgını

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan raporda geçtiğimiz Nisan ayından bugüne kadar Yemen'de 2 bin 101 kişi kolera salgını nedeniyle can verdi

Raporda hastaların yüzde 25'inin çocuklardan oluştuğu, bu oranın yüzde 55,5'inin ise 18 yaş altı olduğu ifade edildi. Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.  


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