20/09/2017 09:14


Birleşik Krallık'tan flaş Myanmar hamlesi

Birleşik Krallık

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Myanmar ordusuyla askeri ilişkinin askıya alınması kararını aldı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York’ta konuşan May, "Myanmar’da Rohingyalara (Arakanlı Müslümanlar) olanlar konusunda son derece kaygılıyız. Onlara karşı yürütülen askeri operasyon sona ermeli.” dedi.May, çok sayıda kişinin hayatlarını kurtarmak için ülkeden kaçmak zorunda kaldığını belirterek, "Aung San Suu Çii ve Myanmar hükümeti, askeri operasyonun sona ermesi gerektiğini açıkça ortaya koymalı.” diye konuştu.

Arakanlı Müslümanların yaşadıklarıyla ilgili uluslararası toplumun da kaygılı olduğunu ifade eden May, "Birleşik Krallık hükümeti bugün bu sorun çözülene kadar Myanmar ordusuyla savunma alanındaki bütün ilişkimizi ve verdiğimiz askeri eğitimi durdurduğumuzu ilan ediyor." sözlerine yer verdi.Resmi açıklamaya göre Birleşik Krallık, Myanmar ordusuna yıllık 305 bin sterlinlik bütçe kapsamında demokrasi, liderlik ve İngilizce eğitimi sağlıyor.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik katliamlara sessiz kalan Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii bugün yaptığı açıklamada, 5 Eylül'den bu yana Arakan'da operasyon düzenlenmediğini iddia ederek, "Myanmar, uluslararası incelemelerden korkmuyor." değerlendirmesinde bulundu.Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana 400 binden fazla Arakanlı Müslüman ulaştı.


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