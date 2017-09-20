Meksika'da 7.1 şiddetinde deprem çok sayıda ölü ve yaralı var

Meksika'da dün gece meydana gelen 7,1 şiddetindeki depremde en az 140 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi

Meksika Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto, başkent Mexico City'deki Coapa ilçesinde bir okulun çökmesi sonucu 20'den fazla çocuğun öldüğünü, 30'unun da kayıp olduğunu açıkladı.Başkent Mexico City'de 49, kentin güneyindeki Morelos eyaletinde ise en az 55 kişi hayatını kaybetti. Mexico City'de ise onlarca binanın çöktüğü ve havalimanlarındaki uçuşların durdurulduğu açıklandı.

Meksika Eylül ayının başında da 8.1 büyüklüğündeki bir depremle sarsılmış, en az 90 kişi ölmüştü.Salı günkü deprem ise, 1985'te 10 bine yakın insanın ölümüne neden olan büyük depremin 32'inci yıldönümü için Mexico City'de düzenlenen tatbikatlar esnasında gerçekleşti.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), derinliği 50 km olan depremin merkez üssünün başkent Mexico City'den 120 km uzakta olduğunu açıkladı.

Başkentteki bazı binalarda yangın çıktığı ve içeride mahsur kalanların olduğu kaydedildi. Binlerce insan telaşla soluğu sokaklarda alırken, başkentin birçok bölgesinde telefon bağlantıları ve elektrikler kesildi.Devlet Başkanı Nieto, televizyonlardan Meksika halkına seslenerek depremden en çok etkilenen bölgelerde acil durum ilan ettiklerini, kurtarma çalışmalarına askerlerin de destek vereceğini duyurdu.Nieto, depremin ardından yardım ekiplerinin bu bölgelere daha kolay ulaşabilmesi için Twitter üzerinden halka cadde ve meydanlardan kaçınma çağrısı yapmıştı.

Yerel yetkililer, bazı bölgelerde okulların yarın kapalı olacağını duyurdu. Meksika'nın başkenti depremlere fazlasıyla alışık. Ancak 1985 yılında onbinlerce insanın hayatını kaybettiği depremin yıldönümünde gerçekleşmesi nedeniyle, bu sarsıntının etkisi çok daha büyük.Sokaklara çıkan birçok insanın, korkuyla, titreyerek ve ağlayarak yakınlarını telefonla aramaya çalıştığı görülüyor.Saatler geçtikçe karşılaştığım görüntüler, ölü sayısının artacağına işaret. Sadece başkentte yaklaşık 30 bina çöktü.Başkent sakinleri çaresizce enkazların altında yakınlarını arıyor.