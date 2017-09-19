19/09/2017 21:21


Bu adamın ne yaptığını duyunca şok olacaksınız

Aphiwe Mapekula

Güney Afrika'da yaşanan bir olayda 23 yaşındaki genç 35 yaşındaki kadını öldürdükten sonra cesedini yerken yakalandı

Güney Afrika’nın Transkei bölgesindeki Eastern Cape kentinde 23 yaşındaki Aphiwe Mapekula, aile içi bir tartışmanın ardından Thembisa Masumpa (35) adlı bir kadını boğazını keserek öldürdü.

İngiliz The Independent gazetesinde yer alan habere göre, olay yerine çağrılan polis ekipleri Mapekula’yı, Mount Frere kasabasındaki evinin önünde, başını keserek  öldürdüğü kadını yerken buldu.

CESEDİ YEDİ

Polisin defalarca uyarmasına rağmen kadının cansız bedenini yemeyi sürdüren Mapekula, uyarı ateşi açıldığı sırada, elindeki bıçakla polis ekiplerinin üstüne doğru koşmaya çalıştı. Mapekula, kendisini durdurmak isteyen polisin açtığı ateş sonucu kolundan, bacağından ve karnından vuruldu.

Olayın ardında hastaneye kaldırılan Mapekula’nın, burada da bir kadın sağlık görevlisine saldırdığı bildirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Mapekula, vurulduktan 3 gün sonra öldü. Olayın ilk tanığı olan ve polise haber veren Mapekula’nın annesi, Güney Afrika’da yayımlanan Daily Dispatch gazetesine yaptığı açıklamada, “Ben böyle bir çocuk yetiştirmedim” dedi.

Yerel polis sözcüsü Edith Mjoko, “Kadının boğazını bıçakla keserek öldürmüş. Şüphelinin annesi olanları görünce hemen polisi aradı. Olay yerine vardığımızda, şüpheli cansız bedeni yiyordu. Polis, durmasını ve teslim olmasını emretti. Fakat o bıçakla üstlerine doğru koştu. Birkaç uyarı ateşi açıldı ama boşunaydı” diye konuştu. Komşularının ‘içine kapanık’ biri olarak tarif ettiği Mapekula’nın üniversiteyi bıraktığı ve uyuşturucu problemi olduğu belirtildi.


ankara haberleri
Eylem ihbarı yapıldı polis meydanı çembere aldı
Roberto Carlos
Flaş gelişme Roberto Carlos Süper Lig'e geri dönüyor
Aphiwe Mapekula
Bu adamın ne yaptığını duyunca şok olacaksınız
serin hava
Meteorolojiden hava sıcaklıklarıyla ilgili son dakika uyarısı
fındık için adalet
CHP'nin 'Fındık İçin Yürüyoruz' yürüyüşü devam ediyor
İlgili Haberler
ertugruloglu new yorkta cavusoglu ile gorustu

Ertuğruloğlu New York’ta Çavuşoğlu ile görüştü

maria kasırgası

Maria kasırgası Dominika'yı yıktı

Maria Kasırgası

Maria Kasırgası Karayip Adalarını vurmaya başladı

Hasan Ruhani

'ABD nükleer anlaşmadan vazgeçerse ağır bedel öder'

Son Dakika Haberleri
ankara haberleri

Eylem ihbarı yapıldı polis meydanı çembere aldı

Roberto Carlos

Flaş gelişme Roberto Carlos Süper Lig'e geri dönüyor

serin hava

Meteorolojiden hava sıcaklıklarıyla ilgili son dakika uyarısı

fındık için adalet

CHP'nin 'Fındık İçin Yürüyoruz' yürüyüşü devam ediyor

 Yazarlarımız
ilkgul karaca

Moda rüzgarları esiyor

Her yıl yüzümüzü güldüren, yazdan kalma günler yaşatan Eylül ayı bu yıl maalesef öyle olmadı. Neredeyse hoşçakal diyeceğimiz Eylül soğuk ve yağışlı günleri ile bizi ...

Devam