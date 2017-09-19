Ertuğruloğlu New York’ta Çavuşoğlu ile görüştü

BM Genel Kurul çalışmaları nedeniyle New-York’ta bulunan KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Avrupa\London - BM Genel Kurul çalışmaları nedeniyle New-York’ta bulunan KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun davetiyle gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıda, Ertuğruloğlu ile Çavuşoğlu Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri değerlendirdi.Toplantıda, "Crans Montana'da sona eren 50 yıllık Kıbrıs müzakerelerinin ardından Kıbrıs'ta yeni süreç ve KKTC'deki iç konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu".Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York'ta ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Türkevi Temel Atma Töreni"ne de katıldı.