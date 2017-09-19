19/09/2017 08:35


Maria Kasırgası Karayip Adalarını vurmaya başladı

Maria Kasırgası

ABD tarihinin en şiddetli kasırgalarından olan Irma'nın ardından Karayipleri vurmaya başlayan Maria Kasırgasının şiddeti beşinci kategori seviyesine yükseltildi

Irma Kasırgası'nın yaralarını sarmaya çalışan Karayip Adaları'nda aradan çok bir zaman geçmeden yeni kasırga Maria endişesi başladı.Maria Kasırgası, Porto Riko ve ABD'nin Virgin Adaları'na dayandı. Meteoroloji uzmanları ise kasırganın zararı aylarca onarılamayacak derecede yıkıcı olabileceği uyarısında bulundu.Porto Riko Valisi Ricardo Rossello, Maria Kasırgası'nın Irma'dan daha etkili olabileceği, daha fazla rüzgar ve yağışa yol açabileceğini kaydetti.ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), yeni kasırganın şiddetini en güçlü düzey olan beşinci kategoriye yükseltti.

Florida kıyılarına doğru ilerleyebilir

Maria Kasırgası'nın saatte 260 kilometrelik rüzgar ile Karayipler'deki Dominika Adaları'nı vurduğunu açıklayan NHC, yeni kasırganın birçok Karayip adasında etkili olduktan sonra ABD'nin güneydoğusunda, özellikle Florida'da hayatı tehdit eden Irma Kasırgası'na benzer bir güzergah izleyebileceğini duyurdu.


Bülent Ersoy
Bülent Ersoy'un mayolu görüntüsü sosyal medyayı salladı
Rıza Çalımbay
Antalyaspor'da Rıza Çalımbay dönemi bitti
hava harekatı
TSK'dan terör örgütü PKK'ya dev operasyon
Meral Akşener
Meral Akşener yeni partiyle ilgili detayları anlattı
flaş haber
5 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdüler
İlgili Haberler
maria kasırgası

Maria kasırgası Dominika'yı yıktı

Hasan Ruhani

'ABD nükleer anlaşmadan vazgeçerse ağır bedel öder'

Theresa May

İngiltere Başbakanı Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin durdurulmasını istedi

Eyfel Kulesi

Eyfel Kulesi kurşun geçirmez cam ile korunacak

Son Dakika Haberleri
Bülent Ersoy

Bülent Ersoy'un mayolu görüntüsü sosyal medyayı salladı

Rıza Çalımbay

Antalyaspor'da Rıza Çalımbay dönemi bitti

hava harekatı

TSK'dan terör örgütü PKK'ya dev operasyon

Meral Akşener

Meral Akşener yeni partiyle ilgili detayları anlattı

 Yazarlarımız
turker erturk

Moskova'daki repertuar değişikliği

Geçen gün, Moskova’da Hüsnü Özyeğin’in sahibi olduğu Credit Europe Bank’ın Rusya pazarındaki 20’inci kuruluş yıldönümü kutlandı. Düzenlenen geceye diplomatik misyonun ve protokolün yanında, Rusya’da iş ...

Devam