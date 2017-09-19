Maria Kasırgası Karayip Adalarını vurmaya başladı

ABD tarihinin en şiddetli kasırgalarından olan Irma'nın ardından Karayipleri vurmaya başlayan Maria Kasırgasının şiddeti beşinci kategori seviyesine yükseltildi

Irma Kasırgası'nın yaralarını sarmaya çalışan Karayip Adaları'nda aradan çok bir zaman geçmeden yeni kasırga Maria endişesi başladı.Maria Kasırgası, Porto Riko ve ABD'nin Virgin Adaları'na dayandı. Meteoroloji uzmanları ise kasırganın zararı aylarca onarılamayacak derecede yıkıcı olabileceği uyarısında bulundu.Porto Riko Valisi Ricardo Rossello, Maria Kasırgası'nın Irma'dan daha etkili olabileceği, daha fazla rüzgar ve yağışa yol açabileceğini kaydetti.ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), yeni kasırganın şiddetini en güçlü düzey olan beşinci kategoriye yükseltti.

Florida kıyılarına doğru ilerleyebilir

Maria Kasırgası'nın saatte 260 kilometrelik rüzgar ile Karayipler'deki Dominika Adaları'nı vurduğunu açıklayan NHC, yeni kasırganın birçok Karayip adasında etkili olduktan sonra ABD'nin güneydoğusunda, özellikle Florida'da hayatı tehdit eden Irma Kasırgası'na benzer bir güzergah izleyebileceğini duyurdu.