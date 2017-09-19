19/09/2017 08:07


İngiltere Başbakanı Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin durdurulmasını istedi

Theresa May

İngiltere Başbakanı Theresa May, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarının bir an evvel sona ermesi gerektiğini açıkladı

Kanada'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren May, mevkidaşı Justin Trudeau ile bir araya geldi. İkili, Ottowa'da gerçekleşen görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bir gazetecinin Myanmar'daki olaylarla ilgili sorusu üzerine May, saldırıya uğrayan Arakanlı Müslümanların barış içinde yaşayabilmesi gerektiğini söyledi.May, "İnsanların şu anda şahit olduğumuz gibi saldırıya uğramaması ve kaçmak zorunda kalmaması gerekli. İnsanlar Myanmar'da güven içinde yaşayabilmeli." değerlendirmesini yaptı.

Trudeau ise Arakanlı Müslümanların yaşadıklarının Kanada'yı da kaygılandırdığını dile getirdi.Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan Trudeau, "Geçen hafta onunla konuştum, pozisyonumuzu açıkça anlattım. Şiddeti düşürmenin, saldırıya açık insanların korunmasının, bölgeye ve Myanmar'ın tümüne barış ve uyum getirilmesinin önemini vurguladım." diye konuştu.


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