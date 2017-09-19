19/09/2017 08:03


Eyfel Kulesi kurşun geçirmez cam ile korunacak

Eyfel Kulesi

Paris Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, güvenliği sağlamak adına Eyfel Kulesi'nin etrafına kurşun geçirmez cam takılacak ve bazı onarım çalışmaları yapılacak

Bu çalışmalar neticesinde kentin daha güvenli olması amaçlanırken, yenileme çalışmalarının büyük bölümünün, ziyaretleri aksatmadan, 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde tamamlanacağı kaydedildi.

Her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin ziyaret ettiği kuledeki yenileme çalışmaları için 300 milyon avro harcanacağı bildirildi. Eyfel Kulesi, Temmuz 2016'dan beri 24 saat görev yapan polisler ve elektronik gözetleme sistemiyle kontrol ediliyor.


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