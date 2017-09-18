18/09/2017 11:22


İngiltere'yi alarma geçiren o bombacı yakalandı

Yahya Faruk

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Parsons Green metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı

İngiliz basın organlarından Daily Star, geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen Parsons Green saldırısı sonrasında yapılan incelemelerle birlikte saldırganın Yahya Faruk olduğunu duyurdu. Gazete, 21 yaşındaki Faruk’un yakalandığını yazdı.

Polisin yapılan operasyonla Faruk’u gözaltına aldığı kaydedilirken, saldırıyı daha önce IŞİD üstlenmişti. Faruk’un bir süre önce Suriye’den İngiltere’ye geldiği ve burada gece kulüplerinde çalıştığı öğrenildi.

 

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