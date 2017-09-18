18/09/2017 09:32


Irma Kasırgası’nın vurduğu Karayipler için büyük tehdit

Karayipler

Son dönemlerin en şiddetli kasırgası olan Irma, Karayiplerde yeni bir şiddetli kasırga bekleniyor

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, tropik fırtına Maria güçlenerek 1. kategoride kasırgaya dönüştü.Saatteki hızı 120 kilometreye (75 mil) ulaşan Maria Kasırgası, Irma Kasırgası’nın vurduğu Karayip adalarını tehdit ediyor.

Maria Kasırgası'nın pazartesi gecesi Leeward Adaları’na şiddetli rüzgar ve bol yağış getirmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, Martinique, Guadeloupe, Dominica, St. Kitts, Nevis ve Montserrat adaları için kasırga uyarısı yapıldı, Antigua, Barbuda, Saba, St. Eustatius ve St. Lucia'da ise tropik fırtınanın etkili olacağı ifade edildi.

Irma Kasırgası nedeniyle ABD'nin Florida, Güney Carolina ve Georgia eyaletlerinde 18, Karayipler'de ise en az 37 kişi hayatını kaybetmişti.Irma kasırgası, ABD tarihinin en büyük tahliyesine yol açmış, Florida'da nüfusun yaklaşık üçte biri (6,5 milyon kişi) için zorunlu tahliye kararı alınmıştı.


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