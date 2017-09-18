18/09/2017 09:24


ABD Dışişleri Bakanı Rus mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü

Tillerson ile Lavrov

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov New York'ta bir araya geldi. İkili Suriye'deki askeri operasyonlar ile ilgili konuyu görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ikilinin görüşmesine dair bir yazılı açıklama yaptı.72. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan iki bakanın akşam saatlerinde bir araya geldiğini belirten Nauert, "İki bakan, Suriye'deki askeri operasyonlarda (iki ülke arasındaki) çatışmasızlık hali, şiddetin azaltılması ve 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca Cenevre sürecinin ilerlemesi için gerekli koşulların oluşturulması konularını bir kez daha masaya yatırdı." ifadelerini kullandı.BM Genel Kurulu toplantıları için New York'ta toplanan çok sayıda ülke liderinin, Suriye ve Ortadoğu'daki konuları kapsamlı şekilde ele alması bekleniyor. 


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