17/09/2017 11:27


Londra'daki patlamanın ardından gözaltı sayısı artıyor

Parsons Green istasyonu

Geçtiğimiz Cuma günü Londra'daki metro istasyonunda meydana gelen patlamayla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı

Londra polisinden yapılan açıklamada, dün gece yerel saatle 23.50'de (TSİ 01.50), 21 yaşındaki bir erkeğin Londra'nın batısındaki Hounslow bölgesinde gözaltına alındığı kaydedildi.Açıklamada, şüphelinin terör yasası çerçevesinde gözaltına alındığı ve Londra'nın güneyindeki bir karakolda tutulduğu belirtildi. Dün sabah da ülkenin güneydoğusundaki Dover Limanında 18 yaşındaki bir erkeğin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı duyurulmuştu. Polis, bu gözaltıyı "önemli" olarak nitelendirmişti. 

İngiliz emniyeti, güvenlik kamerası kayıtlarından ve görgü şahitlerinin ifadelerinden yola çıkarak zaman ayarlı olduğu belirlenen bombayı vagona bırakan kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor. 

Cuma sabahı yerel saatle 08.20'de (TSİ 10.20) Londra'nın güneybatısındaki Parsons Green istasyonunda metro vagonuna konulan el yapımı patlayıcı infilak etmişti. İngiliz polisi, 30 kişinin yaralandığı olayın terör saldırısı olduğunu belirtmiş ve beyaz bir kova içindeki bombanın tam olarak patlatılamadığını bildirmişti. 

 
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