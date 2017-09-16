Londra'daki saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltında

Londra'daki Parsons Green metro istasyonunda dün gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili 18 yaşında bir kişi gözaltına alındı

Bu kişinin Londra'nın batısında bulunan Kent şehrine bağlı Dover liman bölgesinde gözaltına alındığı bildirildi.18 yaşındaki şüphelinin, Terörle Mücadele Yasası kapsamında yerel polis merkezinde gözaltında tutulduğu belirtiliyor.Liman bölgesinde gözaltına alınan şüphelinin, İngiltere'den kaçma hazırlığnda olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.29 kişinin yaralandığı saldırı sonrası başlayan operasyonlar çerçevesinde "terör tehdidi" seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştı.Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) de Amak haber ajansı üzerinden yaptığı açıklamayla, saldırıyı üstlenmişti. Örgüt saldırının, "İslam Devleti ile bağlantılı bir birim tarafından" gerçekleştirildiği duyurmuştu.