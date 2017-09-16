16/09/2017 09:58


Beyaz Saray 'referandumu iptal edin' çağrısında bulundu

beyaz saray

Barzani'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de referandum yapılacağını net bir dille açıklamasına ABD tepki gösterdi

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada, "ABD, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin ay sonunda bir referandum yapma niyetini desteklememektedir. ABD, IKBY liderlerine, bu referandumun DEAŞ'la mücadele ve kurtarılan bölgelerde istikrarı sağlama çabalarında dikkat dağıtacağını birçok kez vurgulamıştır." ifadelerine yer verildi.

"Referandum iptal edilsin"

Sanders'ın açıklamasının devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Tartışmalı bölgelerde bu referandumu yapmak, açık bir şekilde provokatif ve istikrarsızlaştırıcıdır. Bu sebeple IKBY yönetimine, referandumu iptal etmesi ve Bağdat ile ciddi ve sürdürülebilir bir diyaloğa girmesi çağrısında bulunuyoruz. ABD bu çabayı kolaylaştırıcı rol oynayacaktır."

"Ertelensin" pozisyonundan "iptal edilsin" noktasına

ABD yönetimi, uzunca bir süredir referandumun ertelenmesi talebini dile getirirken, Beyaz Saray'ın ilk kez referandumun iptal edilmesi çağrısında bulunması ise dikkatlerden kaçmadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, önceki gün Irak'ın Süleymaniye kentinde IKBY yetkilileriyle yaptığı görüşmede, 25 Eylül'de yapılmak istenen referandumun IKBY Meclisi tarafından ertelenmesini talep etmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da ağustos ayında IKBY Başkanı Mesut Barzani'den referandumun ertelenmesini istemiş, bu talep ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından da birçok basın brifinginde gündeme getirilmişti.


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