16/09/2017 09:52


BMGK Kuzey Kore'nin son füze denemesini kınadı

BMGK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kuzey Kore'nin son füze denemesini "provokatif eylem" olarak nitelendirilip kınadı

Nükleer faaliyetlerin bölge ve dünya güvenliğine tehdit oluşturduğu vurgulanan bildiride, Kuzey Kore'ye bu eylemlere son vermesi çağrısında bulunuldu.Bildiride tüm BM üyelerinden Kuzey Kore'ye yönelik alınan yaptırım kararlarının derhal kapsamlı bir şekilde hayata geçirilmesi istendi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, "provokasyonlar ve yeni yaptırım kararları kısır döngüsüne" girildiğini söyledi.Soruna diplomatik çözüm bulunması gerektiğini belirten Nebenzya, BMGK kararlarının tam olarak uygulanmasını istediklerini ifade etti.Japonya'nın BM Daimi Temsilcisi Koro Bessho da gazetecilere yaptığı açıklamada, bu denemelerin hem kendi ülkesi hem de tüm dünyanın güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğunu dile getirdi.Koro Bessho, mevcut yaptırımların tüm üyeler tarafından derhal uygulanmasını istediğini sözlerine ekledi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft ise isim vermeden Çin'e çağrı yaptı.Rycroft, gündemlerinde yeni yaptırım kararı olmadığını kaydederek, "Kuzey Kore ile yakın ekonomik ilişkileri olan ülkeler mevcut BMGK yaptırımlarını kapsamlı bir şekilde hemen uygulamaya geçirmeli." dedi.Öte yandan, BM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin bu yıl içinde 19 kez balistik füze denediği, BMGK'nın da bu konu için 12 kez toplandığı belirtildi.


mersin haberleri
MHP'de 150 kişi yeni parti için istifa etti
Talisca
Beşiktaş Talisca transferi için Benfica'nın kapısını çalacak
Aleyna Tilki
Aleyna Tilki'nin kıyafeti herkesi şaşırttı
Selçuk İnan
Takım arkadaşları Selçuk İnan için harekete geçti
İrem Derici
İrem Derici takipçilerinden kendisi için dua istedi
İlgili Haberler
Sundus Saqi

Avrupa Türkmenleri Birliğinden Kerkük için yardım çağrısı

Angela Merkel

Almanya Başbakanı Türkiye'yi o sözlerle tehdit etti

beyaz saray

Beyaz Saray 'referandumu iptal edin' çağrısında bulundu

Kim Jong-un

Kim Jong-un net konuştu 'Nükleer programa devam edeceğiz'

Son Dakika Haberleri
mersin haberleri

MHP'de 150 kişi yeni parti için istifa etti

Talisca

Beşiktaş Talisca transferi için Benfica'nın kapısını çalacak

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki'nin kıyafeti herkesi şaşırttı

Selçuk İnan

Takım arkadaşları Selçuk İnan için harekete geçti

 Yazarlarımız
necdet Sivaslı

İsrail sahneye çıktı

Yanı başımızda bir bağımsız Kürt Devleti’nin kurulma çabalarına en önde destek veren İsrail, tüm hatları ile ortaya çıktı. Ard arda gelen açıklamalarda İsrail’in Barzani’ye “tam ...

Devam