16/09/2017 09:08


Kim Jong-un net konuştu 'Nükleer programa devam edeceğiz'

Kim Jong-un

Geçtiğimiz gün Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği son füze denemesinin ardından ülkenin lideri Kim Jong-un açıklama yaptı

"Kuzey Kore'nin asıl amacı, ABD ile gerçek güç dengesini sağlamak" diyen Kim, bu yolla ABD'li yetkililerin Kuzey Kore için askeri seçenekten bahsedemeyeceklerini söyledi.Reuters'ın haberine göre Kuzey Kore lideri Kim, ABD'nin 'başa çıkamayacağı' güçte bir nükleer yanıt kapasitesi için hazırlandıklarını belirterek, "Onlara, sonu gelmeyen yaptırım ve ambargolara rağmen nükleer gücümüzü tamamlama hedefine nasıl ulaştığımızı açık şekilde göstermek zorundayız" diye konuştu.Kuzey Kore, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yaptırım kararı, yeni deneme hazırlığı iddiaları ve "Japonya'yı batıralım" açıklamasının ardından Japonya'ya doğru bir füze daha fırlatmıştı. Füze, Japonya hava sahasına girdikten sonra Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.


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