Londra metrosunda meydana gelen patlamayı o örgüt üslendi

Londra'daki Parsons Green metro istasyonunda meydana gelen patlamayı terör örgütü IŞİD üstlendi

Londra Emniyeti'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili olarak 'terör saldırısı soruşturması başlatıldığı' belirtildi. Londra Polis Teşkilatı Scotland Yard, saldırının el yapımı bir patlayıcıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), Amak haber ajansı üzerinden yaptığı açıklamayla, saldırıyı üstlendi. Saldırının "İslam Devleti ile bağlantılı bir birim tarafından" gerçekleştirildiği belirtildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, olayla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada patlamanın bir "terörist saldırı" sonucu gerçekleştiğini açıkladı. May, güvenlik toplantısının ardından yaptığı açıklamada da tehdit düzeyinin "kritik" seviyesine çıkartıldığını söyledi.

Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Rowley, patlama ile ilgili olarak yüzlerce polisin görevlendirildiği, İngiltere İç İstihbaratı Servisi (MI5) ile birlikte çalışıldığını duyurdu.

BBC'nin elde ettiği bilgiye göre el yapımı bombada bir zamanlayıcı da yer alıyordu. BBC muhabiri Frank Gardner, bombanın kısmen başarısız olduğunu gösteren verilere ulaşıldığını aktardı.

Twitter'da sıkça paylaşılan bir fotoğrafta, süpermarket poşetinin içinde bulunan bir kovanın yandığı görülüyordu. Ancak kovanın bulunduğu vagonda ciddi bir hasar görünmüyordu.