Londra metrosunda patlama oldu herkes çığlıklar panik endişe içinde

Londra'da Underground olarak bilinen metro tren istasyonunda bu sabah patlama oldu. Parsons Green istasyonunda meydana gelen patlamada ölen yok yaralılar var.

İngiltere'nin başkenti Londra'da metroda patlama oldu. Twitter'da paylaşılan bir fotoğrafta yanmış bir kova görülüyor. Londra itfaiyesi olayın Parsons Green istasyonunda gerçekleştiği açıklandı. Patlamanın ardından şehirdeki metrolar durduruldu.Londra metrosunu günde ortalama 5 milyon kişi kullanıyor. Görgü tanıklarına göre yolcular vagondan dışarı çıkmaya çalışırlarken bir alev topu vagon boyunca ilerledi. İle gidiş saati yoğunluğuna denk gelen patlamada panik kaos anları yaşandı