15/09/2017 11:24


Londra metrosunda patlama oldu herkes çığlıklar panik endişe içinde

Londra metrosu

Londra'da Underground olarak bilinen metro tren istasyonunda bu sabah patlama oldu. Parsons Green istasyonunda meydana gelen patlamada ölen yok yaralılar var.

İngiltere'nin başkenti Londra'da metroda patlama oldu. Twitter'da paylaşılan bir fotoğrafta yanmış bir kova görülüyor. Londra itfaiyesi olayın Parsons Green istasyonunda  gerçekleştiği açıklandı. Patlamanın ardından şehirdeki metrolar durduruldu.Londra metrosunu günde ortalama 5 milyon kişi kullanıyor. Görgü tanıklarına göre yolcular vagondan dışarı çıkmaya çalışırlarken bir alev topu vagon boyunca ilerledi. İle gidiş saati yoğunluğuna denk gelen patlamada panik kaos anları yaşandı 


Londra Parsons Green istasyonu
Londra Parsons Green istasyonu İşte o şok patlama görüntüleri
Londra metrosunda patlamada
Londra metrosunda patlamada çok sayıda yaralı var
LONDRA PATLAMA
Londra Parsons Green istasyonunun önüne çok sayıda ambulans var
Londra metrosu
Londra metrosunda patlama oldu herkes çığlıklar panik endişe içinde
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