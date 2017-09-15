15/09/2017 09:02


ABD'de 3 Türk öğrenci hayatını kaybetti

abd

"Work&Travel" programı kapsamında yaz başında ABD'ye gelen 4 Türk öğrenciden 3'ü geçirdiği trafik kazası sonucunda can verdi

Tuğbanur Karakaş’ın kullandığı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle şeritten çıkarak karşı yönden gelen bir araçla çarpıştı. Araç hurdaya dönerken, Tuğbanur Karataş (21) ile birlikte araçtaki Özge Nur Mollaahmetoğlu (22) ve Didem Deniz’in de (21) hayatını kaybettikleri açıklandı. Aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan Fatih Turhan ise hastaneye kaldırıldı.Polis, kazanın, Tuğbanur Karakaş’ın kullandığı otomobilin I-10 karayolunda şerit dışına çıkarak karşı yönden gelen bir kamyonetle çarpışması sonucu meydana geldiğini açıkladı. Kazada yaralanan 56 yaşındaki kamyonet sürücüsü Paul Albert de hastaneye kaldırıldı.Kazada can veren 3 Türk kızının 'Çalış ve Gez’ (Work and Travel) programı kapsamında burada bulundukları ve Texas eyaletine bağlı Austin kentinden yola çıktıkları belirtildi.

KONSOLOSTAN AÇIKLAMA

Türkiye'nin Houston Başkonsolosu Ferhat Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın I-10 şehirlerarası karayolunda meydana geldiğini söyledi. Alkan, elim kazadan büyük üzüntü duyduklarını, Amerikan yerel makamlarıyla eşgüdüm içinde çalıştıklarını ve cenazelerin bir an evvel Türkiye'ye nakledilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını dile getirdi.


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