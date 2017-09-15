15/09/2017 08:47


Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı

kuzey kore

BMGK'nın aldığı son yaptırım kararlarının ardından Kuzey Kore Japonya'ya doğru füze fırlattı

Japonya Devlet Bakanı Yoshihide Suga, füzenin Hokkaido adasının üzerinden geçtiğini ve adanın 2 bin kilometre doğusunda Pasifik Okyanusu'na düştüğünü belirtti.Güney Kore askeri yetklilileri, füzenin Başkent Pyongyang yakınlarından fırlatıldığını ve 3 bin 700 kilometre havada kaldığını açıkladı.

Bu mesafenin, ABD'nin Pasifik'teki adası Guam'ı vurmak için yeterli olduğu belirtiliyor.Ancak ABD ordusu, füzenin fırlatılmasında hemen sonra orta menzilli bir balistik füze tespit ettiklerini, ama bu füzenin Kuzey Amerika ya da Guam'a tehdit oluşturmadığını söyledi.BBC'nin Tokyo muhabiri, Japonya'da alarmların çaldığını ve Hokkaido adası sakinlerine barınaklara gitmeleri çağrısı yapıldığını söylüyor.


abd
ABD'de 3 Türk öğrenci hayatını kaybetti
kuzey kore
Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı
alman basını
Alman basını özetleri 15 Eylül 2017
Avrupa Gazete
Avrupa Gazete - 15 Eylül 2017
vatan oz
Neden Berlinger değilde Tabloid
İlgili Haberler
abd

ABD'de 3 Türk öğrenci hayatını kaybetti

ırakın güneyi

Irak'ın güneyinde iki bombalı saldırı, 50 ölü 87 yaralı

almanya ve türkiye

Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan Türkleri sayısında rekor artış

en yaşlı panda

Dünyanın en yaşlı pandasıydı bakıcısı o haberi verdi

Son Dakika Haberleri
alman basını

Alman basını özetleri 15 Eylül 2017

Avrupa Gazete

Avrupa Gazete - 15 Eylül 2017

vatan oz

Neden Berlinger değilde Tabloid

Mehmet Ali Erbil

Flaş iddia Mehmet Ali Erbil rol aldığı diziden kovuldu

 Yazarlarımız
necdet Sivaslı

Kartlar açılıyor

Türk ve Türkiye düşmanı Barzani ile gerçekler açık biçimde ortaya çıktı. Bugüne kadar perde arkasında olanlar da yüzlerini artık saklamıyor. Amerika ve Batı’nın perde arkasında ...

Devam