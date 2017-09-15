Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı

BMGK'nın aldığı son yaptırım kararlarının ardından Kuzey Kore Japonya'ya doğru füze fırlattı

Japonya Devlet Bakanı Yoshihide Suga, füzenin Hokkaido adasının üzerinden geçtiğini ve adanın 2 bin kilometre doğusunda Pasifik Okyanusu'na düştüğünü belirtti.Güney Kore askeri yetklilileri, füzenin Başkent Pyongyang yakınlarından fırlatıldığını ve 3 bin 700 kilometre havada kaldığını açıkladı.

Bu mesafenin, ABD'nin Pasifik'teki adası Guam'ı vurmak için yeterli olduğu belirtiliyor.Ancak ABD ordusu, füzenin fırlatılmasında hemen sonra orta menzilli bir balistik füze tespit ettiklerini, ama bu füzenin Kuzey Amerika ya da Guam'a tehdit oluşturmadığını söyledi.BBC'nin Tokyo muhabiri, Japonya'da alarmların çaldığını ve Hokkaido adası sakinlerine barınaklara gitmeleri çağrısı yapıldığını söylüyor.