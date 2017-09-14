14/09/2017 17:20


Irak'ın güneyinde iki bombalı saldırı, 50 ölü 87 yaralı

ırakın güneyi

Irak'ın güneyindeki Nasiriye'de iki ayrı saldırı düzenlendi. Olay sonucunda 50 kişinin hayatını kaybettiği 87 kişinin ise yaralandığı öğrenildi

AFP'ye konuşan Nasiriye'nin Dikar bölgesinin sağlık idaresinin müdür yardımcısı Abdül Hüseyin el Cabiri, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini söyledi. Cabiri, hastanelere ulaşan yaralılardan bazılarının durumunun da ağır olduğu bilgisini verdi. Terör orgütü IŞİD, Amaq haber ajansı üzerinden yaptığı açıklamayla saldırıları üstlendi.

Irak'ta İngilizce yayın yapan Baghdad Today gazetesine konuşan bir polis, "Bir grup terörist Dikar'ın Al-Bathaa bölgesinde bir restorana girerek insanlara ateş açtı. Bunu bomba yüklü bir araç izledi" dedi. Irak'ın petrol üretiminin büyük kısmının gerçekleştiği ülkenin güney kısmında bombalı saldırılar nadiren gerçekleşiyor.


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