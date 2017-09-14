14/09/2017 16:33


Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan Türkleri sayısında rekor artış

almanya ve türkiye

Federal Göç ve Mülteciler Bürosu tarafından elde edilen verilere göre Almanya'ya iltica talebinde bulunan Türk vatandaşların sayısı, Ağustos ayında en yüksek rakama ulaştı

Federal Göç ve Mülteciler Bürosu'ndan (BamF) alınan rakamlar, geçen Temmuz ayında 829 Türk vatandaşının sığınma başvurusunda bulunduğunu gösteriyor.BamF'ın verilerine göre bu yılın Ocak ve Ağustos ayları arasında yaklaşık 4700 Türk vatandaşı Almanya'ya sığınma talebinde bulundu.Bu rakam, Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik darbe girişiminin ardından görülen en yüksek aylık rakam. Ofis, başvurulardaki özel nedenleri kaydetmiyor ve yayınlamıyor.

Korunma talebinin kabul edilmesi ihtimali istatistiklere göre oldukça düşük. Aynı dönemde büro, 8 bin 500 Türk vatandaşının başvurusunu inceledi. Bu rakamın dörtte birine koruma sağlanırken, 5 bin civarında başvuru ise reddedildi.

Kaynak: BBC Türkçe


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