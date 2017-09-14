14/09/2017 14:20


Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı her geçen gün artıyor

arakanlı müslümanlar

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Christophe Boulierac yaptığı açıklamada şiddet olaylarından kaçan 400 bine yakın Arakanlı Müslümanın Bangladeş sınırına ulaştığını bildirdi

Bangladeş'in Cox's Bazar kenti yakınında Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplardaki UNICEF'in acil insani yardım operasyonlarını takip eden Boulierac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arakan'dan Cox's Bazar'da bulunan kamplara sığınmacılar akın akın gelmeye devam ediyor. Sayı her geçen gün daha da artıyor." dedi.Sözcü Boulierac, kampa gelen sığınmacılar dışında birçok Arakanlı Müslümanın da kendilerine başka bölgelerde sığınacak yer aradığına dikkati çekti.

"Bin 822 çocuk ailesini kaybetti"

Kampa gelen sığınmacıların açlık ve yorgunluktan bitkin düştüğünü, özellikle de çocukların "korunmasız" olduğunu vurgulayan Boulierac, şöyle konuştu:

"İlk baktıkları barınacak bir yer ve temiz su. Şimdiye kadar kampa gelen çocukların bin 822'sinin ailelerini kaybettiğini kayıt altına aldık. Bunlar bizim kayıt altına aldıklarımız. Tahminen bu rakamın çok çok üstünde çocuk, ailelerinden kopmuş vaziyette."

Christophe Boulierac, 3 haftalık sürede Arakan eyaletindeki şiddet olaylarından kaçarak kampa ulaşan sığınmacı sayısının 400 bine yaklaştığını belirterek, "Bu inanılmaz bir durum. Şu ana kadar sığınımacı akınının yavaşlayacağına dair hiçbir işaret almadık. Myanmar'dan Cox's Bazar'a ulaşan sığınmacı sayısı her saat artıyor. UNICEF olarak elimizdeki tüm insani yardım malzemelerini dağıttık." ifadelerini kullandı.

"Su tankerleri yetersiz kalıyor"

"Kamptaki sığınmacıların tahminen 220 binini 18 yaş altı çocuklar oluşturuyor." diyen Boulierac, önceliklerinin doğabilecek istismarların engellenmesi için ailelerinden kopmuş çocukların tespit edilmesi olduğunu söyledi. 

Christophe Boulierac, endişe ettikleri bir diğer konunun da su ile bağlantılı enfeksiyon hastalıklarının yayılması olduğuna işaret ederek, "Kamptaki çocukların temiz su içmesi gerekiyor. Su tankerleriyle temiz su tedarik ediyoruz. Ama açıkçası bu yetersiz kalıyor, çünkü buraya gelen sığınmacı sayısı çok fazla." diye konuştu.

Kaynak: AA


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