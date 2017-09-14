14/09/2017 14:01


NATO'dan S-400 füze savunma sistemi açıklaması

nato

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Rusya arasında anlaşmaya varılan S-400 satın alımıyla ilgili açıklama yaptı

NATO Genel Sekreteri Jens Stolbenberg, "Ne türden bir ekipmana erişecekleri her müttefikin kendi kararına bağlıdır. Bu Türkiye'nin ulusal kararıdır. NATO için önemli olan bizim farklı sistemlerimizin birlikte çalışması ve bizim ‘müşterek çalışma' diye tanımladığımız şeydir. Bu sistemi NATO hava savunma sistemine entegre etmekle ilgili bir talep gelmedi. Bu yüzden bu konu henüz masada değil" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO'da entegre hava savunma sistemimiz var. Fakat tabii ki ulusların entegre olmamış bağımsız sistemlere sahip olması mümkün. Ve Türkiye bu sistemi NATO hava savunma sistemine entegre etmek için bir talepte bulunmadı."


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