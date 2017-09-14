Avrupa'nın meşruiyet krizi var

Ömer Çelik, İngiltere temasları kapsamında Kraliyet Dış İlişkiler Enstitüsü Chatham House’da konuşma yaptı

Avrupa\London - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiltere temasları kapsamında Kraliyet Dış İlişkiler Enstitüsü Chatham House’da “Türkiye , İngiltere ve Avrupa: Ortak Bir Gelecek Vizyonu” başlıklı konuşma yaptı.

İngiltere’nin AB’den ayrılma (Brexit) sürecinde olduğunu ancak bunun İngiltere’nin büyük bir Avrupa gücü olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini ifade eden Çelik, "Aynı şekilde, Türkiye AB üyesi olmasa da tarih boyunca bir Avrupa gücü oldu ve 100 yıldır da bir Avrupa demokrasisi olarak yoluna devam ediyor.” dedi.

Çelik, Türkiye’deki demokrasinin gücünün, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde tüm halkın demokrasiyi korumak üzere sergilediği fedakarlıkla görüldüğünü kaydetti.

İngiltere’nin Avrupa’nın güvenliği için öneminin gözden ırak tutulamayacağını söyleyen Çelik, Türkiye’nin de gerek göç krizinin yönetilmesinde, gerekse DEAŞ’la mücadelede Avrupa’nın güvenliğine yaptığı katkının ortada olduğunu vurguladı.

Çelik, "Bugün olduğu gibi gelecekte de İngiltere ve Türkiye, Avrupa mimarisinin iki önemli sütunu olacaklar. İngiltere Avrupa’nın Atlantik’e açılan kapısı, Türkiye ise Avrupa’nın Asya’ya açılan kapısı olarak Avrupa siyasetine yön vermeye devam edecekler.” diye konuştu.

İngiltere’nin üyesi olmadığı bir AB’nin nasıl bir AB olacağı sorusunun gündemde olduğunu anımsatan Çelik, şunlar söyledi:

“Biz Brexit kararını çok olumlu karşılamadık. Türkiye’nin AB’ye girmesini savunan İngiltere gibi bir müttefikimizin AB içinde olmasını isterdik. Tabii ki İngiliz halkının kararına saygı duyuyoruz. Ama siyasi pozisyonumuz İngiltere ile AB içinde bir arada olmaktan yanadır. Dolayısıyla AB’den İngiltere’nin ayrılması sürecinin AB’yi de köklü bir şekilde değiştireceğini düşünüyoruz ve bunu yakından takip ediyoruz.”

Avrupa'nın meşruiyet krizi

Liberal dünyanın vaatlerini yerine getirmedeki başarısızlığının insanların demokrasiye inançlarını sarstığına dikkati çeken Çelik, “Bir zamanlar gelişmiş bir demokrasinin verdiği özgüvenle hareket edenler, bugün o gelişmiş demokrasiye karşı kuşku üreten, tehdit üreten politikalara doğru kayıyorlar. Avrupa’nın kendi bütünlüğünün Brexit kararıyla sarsılması, bunu yanı sıra Avrupa’da aşırı sağın ciddi biçimde güçlenmesi, terörle ve düzensiz göç ile mücadelede yaşanan zaafiyetler, Avrupa projesine duyulan güvenin ve AB’nin evrensel değerlere bağlılığının sorgulanmasına yol açıyor.” şeklinde konuştu.

Çelik, Avrupa'daki merkez partilerin, popülist akımların kullandığı İslam düşmanlığı, göçmen karşıtlığı, çok kültürlülüğe karşı ırkçılığa varan sert söylemlerine alternatif üretememelerinin de Avrupa’da sorunun daha da büyümesine neden olduğunu vurguladı.

"Avrupa halklarının AB’ye duyduğu güven, yerini meşruiyet krizine bıraktı." ifadesini kullanan Çelik, "Nasıl 2. Dünya Savaşı sonrası uluslararası konjonktür, AB’nin kuruluşunu zorunlu kıldıysa ve AB’yi savaş sonrası dönemin en önemli 'yumuşak gücü' haline getirdiyse, bugünkü konjonktür de AB’yi uluslararası sistemde kendini yeniden konumlandırmaya zorlamaktadır." dedi.

Çelik, bu çerçevede AB'nin başta genişleme ve komşuluk politikası olmak üzere mevcut politikalarını ve ortaklıklarını gözden geçirmesinin kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.