14/09/2017 09:02


Almanya karar verdi binlerce Türk vatandaşı sınır dışı ediyor

Almanya

Almanya, iltica başvurusu yapan 8 binden fazla Türk vatandaşın 5 bin 40'ının başvurusunu reddetti. 6 bin kişiden fazlası içinse sınır dışı etme kararını aldığı öğrenildi

Alman basınında yer alan habere göre Türkiye’den Almanya’ya yapılan iltica başvurularının büyük bölümü reddedildi. Gazete bu yıl içinde 8 bin 457 başvurunun karara bağlandığını ve Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin 5 bin 40 başvuruyu “dayanaksız” olduğu gerekçesiyle reddettiğini yazdı. Her başvurunun ayrı incelenip karara bağlandığını bildiren kurum, ret nedenleriyle ilgili açıklama yapmadı.

BİNLERCE TÜRK SINIR DIŞI EDİLECEK

DW Türkçe’nin Yabancılar Kayıt Merkezi’nden aktardığı bilgilere göre, 31 Ağustos 2017 itibariyle 6 bin 784 Türk vatandaşı hakkında da sınır dışı edilme kararı alındı. Berlin ve Saksonya eyaletlerinin başvurusu reddedilen toplam 6 kişiyi sınır dışı ederek Türkiye’ye gönderdiği öğrenildi.

TÜRKİYE'DEKİ DURUM GİDEREK KÖTÜYE GİDİYOR

Pro Asyl adlı mültecilere yardım örgütünden Günter Burkhardt iltica başvurularının değerlendirilmesinde “Türkiye’deki durumun yeterince dikkate alınmamış olabileceğini” söyledi. Örgüt başkanı Burkhardt, Tagesspiegelgazetesinde verdiği demeçte “Türkiye’deki durumun hızla kötüye gitmekte oluşunun dikkate alınması gerektiğini” söyledi.

8 BİN 500 TÜRK VATANDAŞI İLTİCA TALEBİNDE BULUNDU

Alman hükümetini Türkiye’deki insan haklarının durumunu dikkate almadığı gerekçesiyle eleştiren Burkhardt, “Hristiyan Demokrat Birlik seçim programında Türkiye’de hukuk devleti ilkelerinin geçerli olmadığından söz ediyorsa, bunun sonuçları olmalıdır” dedi.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesinin verilerine göre Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsünden sonra 8 bin 500 Türk vatandaşı sığınma hakkı kazanabilmek için Alman makamlarına başvuruda bulundu.


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