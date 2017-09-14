14/09/2017 08:41


Rusya en büyük askeri tatbikatına başlıyor

askeri tatbikat

Rusya, son dönemlerin en büyük askeri tatbikatını yapmaya hazırlanıyor. Tatbikatın 20 Eylül'e kadar devam edeceği konuşulanlar arasında

Zapad-2017 isimli tatbikat, Rusya'nın batısında ve Avrupa Birliği'nin doğusuyla sınır paylaşan Belarus'ta gerçekleşecek. Tatbikat, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısındaki toprağı olan Kaliningrad'ı kapsayacak.Tatbikatın 20 Eylül'e kadar sürmesi bekleniyor.Moskova, tatbikata 12 bin 700 askerin katılacağını söylüyor ancak NATO tatbikatın daha büyük olmasını bekliyor.Tatbikat, Rusya ve NATO arasında Soğuk Savaş döneminden beri tansiyonun en yüksek olduğu dönemde yapılıyor.Rusya tatbikattan endişe edilmesinden "Rus tehdidi söylemini güçlendirecek mit" olarak söz ederken, Rusya'nın etkisinden 25 yıl önce ayrılan Polonya ve Baltık devletleri ise bu tür güvencelere şüpheyle karşılanıyor.İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon geçen hafta BBC'ye yaptığı açıklamada "Bu bizi provoke etmek için, savunmamızı test etmek için hazırlandı, bu nedenle güçlü olmalıyız" dedi.

"Rusya bizi test ediyor ve artık her fırsatta test ediyor. Daha agresif bir Rusya ile karşı karşıyayız" ifadelerini de kulandı.NATO'ya katılmak isteyen Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko ise Rusya'nın savaşa hazırlandığını öne sürdü.Moskova, Ukrayna savaşı nedeniyle Batı ile ilişkilerin gerilmesinden beri bir dizi askeri tatbikat yaptı.Bunların bir kısmına 100 bin askerin katıldığı öne sürülüyor.


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