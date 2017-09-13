13/09/2017 15:00


Savcı Bharara'dan Türkiye ile ilgili flaş açıklama

savcı Bharara

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara sosyal medya hesabından çarpıcı paylaşımlarda bulundu

Geçtiğimiz günlerde, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Halkbank yöneticilerinin adlarının, Zarrab dosyasına girmesinin ardından eski çalışma arkadaşlarını kutlayan ve ‘eski ofisim büyük ve önemli işler yapmayı sürdürüyor’ mesajını paylaşan Bharara, Salı akşamı da ilginç bir mesaj paylaştı.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı görevinden alındıktan sonra New York Üniversitesi´nde hukuk dersleri vermeye başlayan Bharara, dünkü mesajında `Amerikalı olmayan nedir?´ sorusunu sorduktan sonra yanıtları da `Comey´i kovuşturmak´ (Eski FBI Başkanı), Arpaio´yu affetmek, (Irkçı fişleme yapan Arizona şerifi Joe Arpaio), Neo-Nazileri mazur görmek, Dreamers´ları (Hayalperestler-çocukken aileleri tarafından ABD’ye getirilen çoğunluğu Latin Amerika kökenli göçmenler) sınır dışı etmek, Erdoğan’ı cesaretlendirmek, Duerte’ye övgü düzmek (Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duerte), Putin’i okşamak (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) şeklinde sıraladı. 

Kaynak: Sözcü


savcı Bharara
Savcı Bharara'dan Türkiye ile ilgili flaş açıklama
flaş haber
Flaş haber Kabil'de stadyumda patlama oldu
istanbul operasyon
İstanbul'da 300 kişilik ekiple dev operasyon başladı
İOS 11
İOS 11'in getireceği yenilikler neler işte tüm detaylar
cumhurbaşkanı erdoğan heykeli
Cumhurbaşkanının tanka dur diyen heykeli kaldırıldı
İlgili Haberler
flaş haber

Flaş haber Kabil'de stadyumda patlama oldu

ırma kasırgası

Irma Kasırgası 55 can aldı

sibel siber

Birleşmiş Milletler Genel Sekterinin Kıbrıs konusundaki raporu

i phone 8 plus

iPhone 8 açıklandı işte ilk görüntüsü ve kamera özellikleri

Son Dakika Haberleri
istanbul operasyon

İstanbul'da 300 kişilik ekiple dev operasyon başladı

İOS 11

İOS 11'in getireceği yenilikler neler işte tüm detaylar

cumhurbaşkanı erdoğan heykeli

Cumhurbaşkanının tanka dur diyen heykeli kaldırıldı

Sibel Kekilli

Sibel Kekilli sosyal medyada Türk kullanıcıları engelledi

 Yazarlarımız
mustafa oz

Ne yaptığımızı bilemeyiz

Ülkemizde yeni bir eğitim ve öğretim yılına daha girdik. Tüm emekçi öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerin tamamına başarılar dilerim. Allah onlara sağlıklar ve başarılar versin. Eğitim denince ...

Devam